Юбилей народного коллектива ансамбля бального танца «Золушка» в объективе Дениса Васильева

31 марта народный коллектив ансамбль бального танца «Золушка» отметит свое 50-летие!

На юбилейном вечере озерскому зрителю были представлены лучшие европейские и латиноамериканские танцевальные композиции ансамбля, клуба любителей бального танца «Сеньоры», а также творческих коллективов Дворца культуры «Маяк».

Руководители ансамбля - балетмейстеры Сергей Пантюхин и Юлия Третьякова вывели на сцену своих воспитанников в возрасте от 8 до 60 лет!

Фото-репортаж с места события от Дениса Васильева!

Все фотографии: https://vk.com/denisvasiljev?z=album19592590_261984344