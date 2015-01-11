Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

В России на 2% вырастут пенсии, изменятся закон о страховании и правила продажи лотерейных билетов, а также подорожают услуги почты – эти и другие изменения ждут россиян в апреле.

ПЕНСИИ И НДС

После повышения на 2% средний размер социальной пенсии составит 9 тыс. 266 рублей. Дети-инвалиды и инвалиды детства первой группы будут получать 13 тыс. 674 рубля и 13 тыс. 812 рублей соответственно. Пенсии инвалидов вследствие военной травмы вырастут до 31,3 тыс. рублей, участников ВОВ, получающих две пенсии, до 37,4 тыс. рублей. Социальные пенсии южноуральцев поднимут на 200 рублей. Также увеличатся выплаты участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Список товаров, облагаемых сниженным НДС, пополнится. Среди них – множество детских товаров: люльки и кровати, матрацы, одеяла и постельное белье. Уменьшится налог на трехколесные велосипеды, самокаты, некоторые виды кукол и одежды. Также в список войдут консервы, крупы и молоко.

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ И ЛОТЕРЕЯ

В апреле вырастут цены на почтовые услуги. Отправка заказного письма будет стоить 46 рублей, то есть на рубль дороже. Пересылка заказной бандероли весом не более 100 гр обойдется в 66 рублей. Отправить обычное письмо весом не более 20 гр будет стоить 22 рубля, как и прежде.

С 7 апреля в силу вступает закон, распространяющийся на продажу лотерейных билетов. Теперь купить их смогут только лица, достигшие 18 лет.

ОСАГО И БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ

Нововведения коснутся и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Цена новой страховки на следующий полис будет рассчитываться 1 апреля. Это влияет на КМБ – скидку за безаварийную и надбавку за аварийную езду. Если водитель вписан сразу в несколько страховых полисов, к новому полису ОСАГО будет применяться минимальный коэффициент.

С 1 апреля любой россиянин сможет подать онлайн-заявку на получение бесплатного участка земли в Вологодской области. Тем, кто переедет сюда из других регионов, чтобы работать в сфере сельского хозяйства, выплатят подъемные. Таким образом местные власти хотят решить проблему бесхозных земель, заросших бурьяном. Планируется раздать около 3,5 тыс. гектаров.

https://dostup1.ru/society/Zhizn-rossiyan-izmenitsya-v-aprele-2019-goda_114960.html