Челябинская область заняла 2 место в рейтинге «везучести» по лотерейным выигрышам

Челябинская область заняла второе место в списке самых удачливых регионов УрФО – южноуральцам везет на счастливые лотерейные билеты.

В Уральском федеральном округе только за последние пять лет выигрышными стали 11 млн билетов на тиражи государственной лотереи «Русское лото». Общая сумма призовых – более 2,2 млрд рублей. При этом лотерейными миллионерами за это время стали 94 участника с Урала.

Согласно данным Росстата за 2017 год, в УрФО проживает 12,3 млн человек. Теоретически можно предположить, что за прошедшие пять лет каждый совершеннолетний житель округа хотя бы раз участвовал в лотерее «Русское лото» и выигрывал.

В «Русском лото» проследили географию удачи в УрФО:

I место – Свердловская область;

II место – Челябинская область;

III место – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

IV место – Тюменская область;

V место – Ямало-Ненецкий автономный округ.

Отметим, что победители-мультимиллионеры новогоднего 1264-го тиража «Русского лото» – супруги Мирошниченко – живут в Екатеринбурге: 1 января 2019 года они выиграли 5 млрд рублей.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-zanyala-2-mesto-v-reytinge-vezuchesti-po-lotereynym-vyigrysham_115028.html