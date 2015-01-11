Челябинская область попала в топ-5 преступных регионов России

Челябинская область вошла в число регионов, где по итогам 2018 года было зарегистрировано большое количество преступлений.

Лидером рейтинга стала Москва, где зарегистрировали более 140 тыс. преступлений. Также в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений вошли Московская область (80,2 тыс.), Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика Башкортостан (57,4 тыс.).

Меньше всего преступлений зарегистрировано на Чукотке (748), Ингушетии (1,6 тыс.), Калмыкии (2,7 тыс.) и Магаданской области (2,9 тыс.). В прошлом году в России было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Рейтинг регионов составлен на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-popala-v-top-5-prestupnyh-regionov-Rossii_115060.html