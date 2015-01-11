В России перестанут выдавать бумажный СНИЛС

В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – вся информация теперь будет храниться в электронном виде.

«Вместо страхового свидетельства, зеленой карточки ПФР, зарегистрированным и застрахованным лицам теперь просто открывается СНИЛС», – объяснили в ПФР.

В фонде отметили, что при необходимости в клиентской службе или управлении ПФР можно получить справку со СНИЛС и другой информацией, которая раньше была указана на страховом свидетельстве. Эти данные также всегда доступны в личном кабинете на сайте ПФР и через приложение ПФР для мобильных устройств.

В ведомстве подчеркнули, что смена формата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования не влияет на формирование человеком пенсионных прав.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-perestanut-vydavat-bumazhnyy-SNILS_115059.html