В мае россиян ждут длинные каникулы

В мае россиян ждут две короткие недели – в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) выходными будут девять дней.

Так, в первую неделю мая россияне будут отдыхать с 1 по 5 число включительно. Рабочими днями на этой неделе будут понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.+

В связи с празднованием Дня победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян также ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно.

В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, то их продолжительность сокращается на один час.

Отметим, что длинными майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.

https://dostup1.ru/society/V-mae-rossiyan-zhdut-dlinnye-kanikuly_115065.html