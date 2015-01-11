Платёж один, а квитанций две

Жители домов, которые находятся в управлении ЖЭК-4, в платёжных квитанциях за март вновь обнаружили дополнительную строку с начислениями за ОДН (водоснабжение) за период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года. Несмотря на то, что ранее управляющая организация проинформировала собственников о том, что платёж, включённый в платёжки за февраль, будет единовременным.

Напомним, что ситуация сложилась в связи с судебными разбирательствами, которые шли между УК «ЖЭК-4» и МПКХ по начислениям платы за общедомовые нужды. В ноябре 2018 года судом было принято решение о том, что управляющая организация обязана выставить платежи, задолженность по которым сформировалась в 2015 и в 2016 годах. Решение суда вступило в законную силу с 1 февраля 2019 года.

Как пояснила директор ООО «ЖЭК-4» Лариса Ремдёнок, при начислении ОДН, в связи с особенностями программного начисления, было произведено разделение суммы долга на две части, которые были включены в квитанции за февраль и март 2019 года:

– Управляющая организация ООО «ЖЭК-4» приносит свои извинения за беспокойство, доставленное жителям необходимостью выставления платежей за прошлый период.

Со всеми вопросами каждый собственник может обратиться в бухгалтерию ООО «ЖЭК-4» и получить развернутый помесячный регламент по начислению ОДН за период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года.

С дополнительными вопросами жители могут обратиться в Главное управление «Государственной жилищной инспекции по Челябинской области» в отдел проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги: Трунова Екатерина Владимировна тел. +7 (351) 727-78-80 (http://www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Kontakty).