Дольщики, бизнес и метро – о чем Алексей Текслер говорил на первой пресс-конференции

Алексей Текслер, который после отставки Бориса Дубровского и кадрового решения Владимира Путина руководит Челябинской областью 16 дней, провел свою первую большую пресс-конференцию. В южноуральскую столицу приехали журналисты из районов и соседних территорий – Екатеринбурга и Башкортостана – всего на мероприятии присутствовали более 150 представителей массмедиа. Большинство вопросов касались старых, как мир, проблем: дороги, метро, дольщики. На некоторые из них Текслер не смог ответить, ссылаясь на короткий срок работы в области. Например, он пока не знает, что происходит с трассой М-5 в горнозаводской зоне. Другие вопросы получили вполне конкретные и деловые ответы. Самое важное и интересное записал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ

Новый глава Челябинской области и кандидат в губернаторы Алексей Текслер заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

«Я беспартийный, поэтому считаю, что мне нужно идти самовыдвиженцем. Вообще я хотел бы консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Поэтому для меня история с самовыдвижением приоритетная», – сказал Текслер.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября 2019 года.

О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ

Врио губернатора заявил, что дал поручение провести соцопросы, чтобы узнать мнение избирателей – нужны прямые выборы на Южном Урале или нет.

«Откровенно скажу, я сторонник прямых выборов. Это практика правильная, мы рано или поздно к ней придем. Коллеги рассказали о том, что на одного депутата в районах приходится меньшее количество избирателей (2,5-3 тыс. человек), и вроде как ближе к народу депутат. С другой стороны, размывается ответственность, и люди не голосуют за тех депутатов, которые попадают непосредственно в гордуму. Я поручил провести соцопросы, что люди реально по этому поводу думают. До конца непонятно отношение избирателей. Если эта практика не дает результат, который планировался, по итогам поручений мы сможем принять решение», – сказал он.

О ХК «ТРАКТОР»

Челябинский хоккейных клуб «Трактор» в ближайшее время покинут директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев.

«Что касается "Трактора", я осознаю значимость клуба для области. Это один из самых узнаваемых брендов. В ближайшее время Сеничев и Губарев покинут клуб, мной принято соответствующее решение. Я определил куратора, который будет заниматься развитием клуба – это Борис Видгоф. Перед ним стоит задача по анализу состояния клуба, решению задач, которые ставятся перед новым сезоном – главный тренер, формирование команды, комплектация. Это вопрос сегодняшнего дня, его откладывать нельзя. Приоритет – опора на воспитанников клуба, южноуральцев. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем подготовить команду к новому сезону», – заявил Алексей Текслер.

О ЛИЧНОМ БИЗНЕСЕ

У Текслера его нет.

«Про личный бизнес отвечать легко. У меня нет никакого личного бизнеса. У моей супруги до недавнего времени был небольшой бизнес – это фитнес-центр, но она его тоже продала. Так что, у нас нет никакого бизнеса, и это большой плюс для того, чтобы работать здесь на территории. Я никем и ничем не связан», – сказал глава региона.

ОБ УВОЛЬНЕНИЯХ В МЭРИИ

Мэрию Челябинска ждут кадровые перестановки, но не в ближайшее время. Вначале врио губернатора посмотрит управленцам в глаза.

«Безусловно, кадровые решения будут, они неизбежны. Правда, как я понял за две с половиной недели, ожидания таковы, что они должны быть сделаны немедленно. Но, безусловно, я хочу пообщаться со всеми, посмотреть людям в глаза, понять их реальную компетенцию», – заявил Текслер.

ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

Городским властям необходимо «повернуться лицом к людям» и решить проблему с общественным транспортом. «Что касается города, я, конечно, расстроился, скажу вам откровенно, если мы говорим о Челябинске, увиденным. У меня был серьезный разговор в администрации с коллегами, были определены задачи, я хочу услышать, как мы эти проблемы будем решать», – подчеркнул Текслер.

«То, что творится с общественным транспортом в Челябинске, никого устраивать не может. Вы знаете, у меня отец инвалид, и он по Москве может передвигаться. Там есть низкопольные автобусы. В Челябинске он бы это делать не смог. Меня это не устраивает, естественно, как человека, как гражданина», – добавил он.

О ДОЛЬЩИКАХ

Проблема обманутых дольщиков в Челябинской области должна решаться с участием бизнеса.

«Сегодня есть 28 проблемных домов, более 1 тыс. человек – обманутые дольщики. Я попытался посмотреть на историю вопроса и вынес его наверх, в правительство РФ. Наша задача через взаимодействие с застройщиками эти проблемы решать. И я бы хотел дать сигнал строителям, инвесторам – нужно собраться и всем вместе решить эту проблему. Кивать на власть – это не дело. Людям надо помогать!» – заявил глава региона.

О САММИТАХ И ВСМ

Врио губернатора пресек слухи о переносе саммитов ШОС и БРИКС. «Есть указ президента, его надо выполнять. Разговоры о переносе саммитов я не понимаю. У нас стоят задачи по завершению объектов. Это наша с вами честь – принять саммит и провести его на достойном уровне. Считаю, что мы, как люди русские, приглашать с хлебом и солью умеем, это нужно сделать достойно», – подчеркнул Алексей Текслер.

Он также подчеркнул, что проект создания Уральской высокоскоростной магистрали (УВСМ) не является для него приоритетным. «ВСМ имеют агломерационный эффект, но откровенно скажу – не вижу, что этот проект для меня приоритетный. Он крайне дорогой. Я уже пообщался с Олегом Белозеровым из РЖД по поводу этого объекта, пообщаюсь с другими коллегами. У меня мнения по нему окончательного пока нет. Продолжаю этот вопрос изучать», – сказал он.+

О МЕТРО

Врио губернатора сразу обозначил, что денег на эти цели нет.

«Называют 450 млрд рублей. Я не понимаю, где мы их найдем. Надо предложить решение, чтобы его использовать. Много чего поменялось, и надо это наложить на модель общественного транспорта. Надеюсь, скоро такое предложение будет», – сказал он.

Последний вопрос, который задали Алексею Текслеру, носил личный характер:

– Как вы восстанавливаетесь после рабочего дня?

– Отвечу одним словом – семья.

https://dostup1.ru/society/Dolschiki-biznes-i-metro--o-chem-Alexey-Texler-govoril-na-pervoy-press-konferentsii_115120.html