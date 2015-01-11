Текслер: Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут «Трактор» в ближайшее время

И. о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначит нового куратора ХК «Трактор».

О том, что директор «Трактора» Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев уходят со своих постов, Алексей Текслер сообщил на своей первой пресс-конференции в четверг, 4 апреля.

«Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут клуб, это будет в ближайшее время, мною принято соответствующее решение. Второе: я определил куратора и тоже готов это решение озвучить, который займется первоочередными мерами по улучшению состояния клуба — это известный в городе, в том числе и в мире челябинского хоккея, человек Борис Ефимович Видгоф», — озвучил принятые решения врио губернатора.

Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние клуба, подобрать главного тренера и скомплектовать команду. «Приоритет, который я определил, — опора на воспитанников клуба, на южноуральцев вообще. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем подготовить команду к новому сезону. Задачи, которые будут на этот сезон поставлены, будут достаточно амбициозными», — пообещал Алексей Текслер.

http://echochel.ru/news/2019/04/04/79282/