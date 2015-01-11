На Южный Урал возвращаются дожди и сильный ветер

После солнечных и теплых выходных в Челябинскую область вернутся дожди и порывистый ветер – в двух городах, в том числе, в областном центре, продлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

По данным Челябинского ЦГМС, в понедельник, 8 апреля, в регионе будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Днем прогнозируют плюс 7-12 градусов, ночью – до минус 2. Ожидается южный, юго-западный ветер с порывами до 8-13 м/с.

Однако режим экологической опасности не снят. В Челябинске и Карабаше в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В областном центре НМУ первой степени опасности сохраняются до 11 часов дня 8 апреля, в Карабаше – до 19.00.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-vozvraschayutsya-dozhdi-i-silnye-vetry_115200.html