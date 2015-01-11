В Кыштыме установят большой обеденный стол с угощением для гостей фестиваля

В Кыштыме (Челябинская область) на территории усадьбы Демидовых второй год подряд пройдет фестиваль «Мой Белый дом» – организаторы планируют установить обеденный стол с угощением для гостей.

Фестиваль пройдет 18 мая в рамках международной акции «Ночь музеев».

«Гостей вновь будет ждать танцевальное представление-реконструкция исторического бала и лекторий, а также городская акция «Весенний пикник в усадьбе». На берегу городского пруда установим большой общий обеденный стол, на котором разместятся угощения, принесенные жителями и гостями города. Собравшись за одним столом, участники пикника смогут угостить других и сами отведают что-то новое. Такой формат практически семейного обеда засвидетельствует общность горожан и их трепетное отношение к главной достопримечательности города (усадьбе Демидовых – прим. АН "Доступ")», – рассказала «Кыштымскому рабочему» специалист Центра развития туризма Анна Акимова. +

По словам Анны Акимовой, будет возобновлена еще одна традиция – лодочный прокат на городском пруду. Вечерняя программа будет представлена в парке имени Пушкина. Гости смогут принять участие в квесте по историческому месту с фонариками. В летнем кинотеатре на открытом воздухе запланирован показ фильма.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-ustanovyat-bolshoy-obedennyy-stol-s-ugoscheniem-dlya-gostey-festivalya_115181.html