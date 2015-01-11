Газета к празднику

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в праздник Благовещения традиционно переполнен.

После Божественной Литургии молодежью прихода в рамках Дня единых действий была проведена раздача горожанам очередного номера газеты «Покровский листок», посвященного Благовещению Пресвятой Богородицы.

Выпуск №3 (104) «Покровского листка» рассказывает не только о Благовещении, но и о текущих событиях приходской жизни, содержит полезную информацию о том, что следует успеть во время Великого поста, рассказывает о мифах, связанных с таинством Соборования, знакомит с очерком памяти настоятеля храма во имя Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, протоиерея Михаила Карташёва, сорок дней с момента ухода которого исполнилось 4 апреля, предлагает отрывок из книги Михаила Дымова «Дети пишут Богу» и другие душеполезные материалы.

Желающие по-прежнему могут получить номер газеты «Покровский листок» (как, впрочем, и другие выпуски этой газеты) в иконной лавке храма Покрова Пресвятой Богородицы абсолютно бесплатно.

Александр Волынцев