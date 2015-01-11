По итогам двух туров озерчане вышли в финал

В минувшие выходные в Озерске завершился второй тур Чемпионата Челябинской области по волейболу среди мужских команд. В ходе соревнований наша сборная провела четыре встречи, в трех из них одержала победу.

Игры проходили в СК «Дельфин» с 05 по 07 апреля. В этом году в подгруппе вместе с озерчанами, которые традиционно участвуют в Чемпионате Челябинской области, выступили команды городов Миасс, Кыштым, Вишневогорск и Аргаяшского района.

Проявив настоящий спортивный характер, озерская дружина уступила лишь соперникам из Миасса и заняла второе место, по итогам двух туров вышла в финал Чемпионата. Заключительная часть соревнований пройдёт в мае в Челябинске.

Состав команды: Денис Малютин, Никита Баранаев, Евгений Иванов, Владимир Тихомиров, Павел Зинин, Валерий Венделев, Дмитрий Лебедев, Сергей Рожков, Вадим Сайдуллин, Максим Волков, Влад Левковский, Александр Зефиров, Артур Гаврилов.

Артур Гаврилов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа:

- Озерск отличается особым отношением к волейболу: у нас умеют в него играть, любят этот вид спорта и болельщики.

Но именно в последние годы город стал неким центром волейбольного притяжения: в 2018-м областная федерация доверила нам проведение финала Чемпионата Челябинской области, три сезона подряд команда высшей лиги «Челябинск-Динамо» проводит на спортивной базе ФГУП «ПО «Маяк» свои тренировочные сборы – и каждое мероприятие отличают высокий уровень организации и теплый прием. Не подвели мы и в этот раз.

Что касается матчей первого и второго тура, хотелось бы поздравить ребят с выходом в финал и пожелать нашей сборной успехов в дальнейшем!

Фото Натальи Марковой.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39006/