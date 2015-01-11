Челябинская область готовится к переписи населения

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об участии в подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области.

Постановлением создана областная комиссия и утвержден ее состав. В комиссию вошли представители Заксобрания и исполнительной власти, Челябинскстата, вузов и СМИ. Возглавит комиссию и.о. замгубернатора Руслан Гаттаров.

Всероссийская перепись проводится раз в десятилетие. Предыдущая прошла в 2010 году. В ходе нее было учтено 3,5 млн человек, постоянно проживающих на территории Челябинской области. Очередная перепись состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Благодаря переписи населения определяется статус занятости граждан, национальный и языковой состав населения, его образовательный уровень.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-gotovitsya-k-perepisi-naseleniya_115272.html