На Южный Урал идет 20-градусная жара

К концу текущей недели в Челябинской области потеплеет до +20 градусов – такой предварительный прогноз опубликовал во вторник, 9 апреля, Челябинский Гидрометцентр.

Так, в среду, 10 апреля, в регионе воздух прогреется до +16 градусов, в низинах – до +7. Ночью еще сохраняются отрицательные температуры – минус 2 градуса, в некоторых районах – до минус 6. Порывы северо-восточного ветра с переходом на южный могут достигнуть 8 м/с.

В четверг будет облачно, преимущественно без осадков. Днем 12-17 градусов со знаком «плюс», ночью – до минус трех. А в последний рабочий день недели в Челябинске и области потеплеет до 19-20 градусов – можно смело открывать дачный сезон. Но важно помнить, что клещи уже проснулись, есть первые пострадавшие – два ребенка. В 2019 году за счет бюджета планируется привить от клещевого энцефалита более 70 тыс. человек – это дошкольники и учащиеся младших классов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-20-gradusnaya-zhara_115278.html