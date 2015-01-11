В южноуральском военкомате объяснили, как поступать солдату, если началась травля

Трагический случай с магнитогорским срочником поселил страх в сердцах многих матерей. Парень служил в воинской части Приморского края, на психиатрическом учете не состоял, проходил медосвидетельствование при призыве. А после конфликта с командиром взвода его нашли мертвым в лесу. Сослуживцы подтвердили факт дедовщины, на теле погибшего обнаружили следы побоев на спине и в районе солнечного сплетения. В деле разбираются следователи. А тем временем, 15 апреля в Челябинской области стартует призывная кампания. В воинские части во всех уголках страны поедут служить около 3,4 тыс. южноуральцев. О том, как себя вести, когда конфликт выходит за рамки дозволенного, корреспонденту АН «Доступ» рассказал военный комиссар Челябинской области Евгений Роженко.

Когда срочник приезжает в часть, ему со временем необходимо определиться с командованием. Выяснить для себя, к кому можно обратиться за поддержкой: к командиру взвода, заместителю командира роты, старшине или командиру роты. «Конфликтные ситуации бывают не только в армии. Они повсеместны. Но конкретно в армии единственно правильное решение – доложить командиру. И не надо бояться! Офицер должен принять все меры для решения конфликта», – сказал военный комиссар.

Он также отметил, что во всех военных частях есть специальные ящики для писем, жалоб и предложений. «Кроме того, за каждой частью закреплены представительства следственного комитета, военной прокуратуры. В конце концов, в расположении роты есть телефоны, и позвонить в надзорный орган не составит труда», – сказал Роженко.

Напомним, в январе 2018 года жертвой дедовщины стал магнитогорец Рустам Авазов. В конце октября прошлого года его сослуживцу, уроженцу Дагестана, вынесли обвинительный приговор.

В 2018 году на призывную комиссию вызвали более 15 тыс. южноуральцев в возрасте от 18 до 27 лет. Более 9 тыс. получили отсрочку по разным причинам, 2,6 тыс. признаны негодными по состоянию здоровья, в итоге служить поехали 3,4 тыс. человек.

https://dostup1.ru/society/V-yuzhnouralskom-voenkomate-obyasnili-kak-postupat-soldatu-esli-nachalas-travlya_115313.html