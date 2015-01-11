В Озёрске состоится танцевальный фестиваль OZR DANCE FEST 2019

Совсем скоро в Озёрске состоится традиционный ежегодный танцевальный фестиваль, объединяющий города - OZR DANCE FEST 2019! 20 апреля пройдут мастер-классы от именитых гостей и БАТЛЫ. Место проведения: "UNITY SPORT PLACE" | Дзержинского 55 А. Начало в 10-00! 21 апреля состоится основное действо: Открытый Региональный Чемпионат по современным танцам "OZR DANCE FEST" 2019 | ХИП -ХОП СОЛО и ДУЭТ , ШОУ! ДК "Маяк"! Начало в 12-00. Озёрск.ру - один из информационных спонсоров мероприятия! Все подробности: https://vk.com/ozr_dance_fest

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