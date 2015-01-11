На Южном Урале меняется энергопоставщик – кому платить и как не оказаться в должниках

В Челябинской области в течение трех месяцев должен вновь смениться поставщик электроэнергии – ООО «Фортум – Новая генерация» приступит к своим обязанностям с 1 июля 2019 года, после отдельного приказа Минэнерго РФ.

До этого времени функции поставщика исполняет ОАО «МРСК Урала», в адрес которого также должны производиться все платежи.

«Весь объем электроэнергии, получаемый в настоящее время, а также объем долгов, накопленных в период с 1 июля 2018 года, необходимо оплачивать в адрес МРСК Урала. Показания счетчиков потребители должны передавать не позднее 23 числа каждого месяца», – говорят в энергокомпании.

Добавим, для решения всех вопросов в МРСК Урала организован личный прием населения директорами территориальных энергосбытовых подразделений. Для оперативного и эффективного решения вопросов по сбытовой деятельности компании потребители могут обратиться напрямую к руководителям отделений, расположенных на территории Челябинской области.

В компании обещают, что передача функций гарантирующего поставщика будет произведена в строгом соответствии с законодательством, в непрерывном диалоге с жителями Южного Урала.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-menyaetsya-energopostavschik--komu-platit-i-kak-ne-okazatsya-v-dolzhnikah_115337.html