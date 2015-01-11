«Советую не расслабляться». Алексей Текслер проводит совещание с главами муниципалитетов

Сегодня, 11 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер проводит совещание с главами муниципалитетов.

Руководитель региона обратил особенное внимание на социальную сферу: благоустройство, хорошие дороги и медобслуживание зависят в первую очередь не от объема бюджетов, а от работы глав и их заинтересованности в качественном результате. Также Алексей Текслер посоветовал главам тех районов, которые уже отчитались по итогам прошлого года перед местными депутатами и получили удовлетворительные оценки, «не расслабляться». А к некоторым из тех, кто еще оценку не получил, пообещал наведаться лично.

На совещании обсудили и готовность региона к пожароопасному сезону. В прошлом году лесных пожаров было почти в два раза больше, чем в 2017-м. Алексей Текслер раскритиковал работу глав нескольких проблемных районов по вопросам тушения возгораний в лесах.

«Одна из причин увеличения числа пожаров – равнодушное отношение. Работа по принципу «контора пишет». По всем направлениям: это касается и МЧС, и глав муниципалитетов, и работы с людьми, в том числе по линии Минсельхоза», – подчеркивает Алексей Текслер.

Врио губернатора поручил усилить работу в этом направлении, требуя личного участия руководителей региона и членов правительства.

https://www.cheltv.ru/sovetuyu-ne-rasslablyatsya-aleksej-teksler-provodit-soveshhanie-s-glavami-munitsipalitetov/