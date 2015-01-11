Приход весны омрачает парковка на газонах

Автомобили, расположенные там, где должна вот-вот пробиться первая зеленая трава, вызывают негодование жителей – и оно вполне законно выливается в жалобы, которые поступают в администрацию округа.

Специалисты отдела охраны окружающей среды сообщают, что приступили к обследованию территории, и результаты их рейдов - неутешительные: только за один день к административной ответственности были привлечены 16 граждан.

Уважаемые автовладельцы!

Напоминаем вам, что за оставление транспортных средств на газоне предусмотрена административная ответственность, а также обращаем особое внимание на то, что неправильно припаркованные транспортные средства часто препятствуют вывозу твердых коммунальных отходов, что является причиной загрязнения территории.

Штраф за данные нарушения в соответствии с частью 10 статьи 3 закона Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях» составляет:

для физических лиц - от 1000 рублей до 3000 рублей;

для должностных лиц – от 3000 рублей до 6000 рублей;

для юридических лиц – от 10 000 рублей до 30 000 рублей.

Примечание: под газоном понимается не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде ботового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения.

Комментарий отдела охраны окружающей среды:

- Наиболее часто в администрацию поступают жалобы от жителей на парковку автомобилей непосредственно вблизи окон дома, то есть на придомовой территории. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, относится к имуществу данного МКД. Специалисты администрации не вправе им распоряжаться.

В случае, если вы являетесь собственником жилья в многоквартирном доме, вы вправе обратиться в управляющую организацию с заявлением по решению вопроса о проведении общего собрания собственников жилых помещений для принятия решения по обустройству гостевой парковки и организации газонов с выполнением ограждений в виде бетонных полусфер, вазонов и т.п. для исключения оставления транспортных средств на газоне.

При оформлении гражданами жалоб на парковку автомобилей на газоне необходимо указывать и предоставлять:

- свои данные (для ответа о результатах реагирования);

- доказательства нарушения (фото), на которых четко видно дату съемки, время, номер машины нарушителя, бордюр, объективную привязку к местности.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39042/