Семь коротких рекордов России

Краснодарский Чемпионат России по плаванию на короткой воде 2019 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стал успешным по количеству установленных рекордов. В соревнованиях было зафиксировано 23 рекорда мира, 33 – рекорда Европы и 49 рекордов России, 8 из которых показали южноуральские спортсмены.

В этом году состав сборной Челябинской области по параплаванию был не многочисленный. За главные медали страны боролись пять южноуральцев: Сергей Шаталов, Александр Лопаткин, Анна Титова, Дмитрий Черняев и Ирина Девятова.

В объединённых классах SB4-SB6 в брассе на 100-метровой дистанции третье место взял Дмитрий Черняев (1:35.18). Второму спортсмену Сергею Шаталову не хватило 51 сотых секунды, чтобы занять четвертой место. Его обогнал спортсмен из Самарской области. В результате Сергей показал 1:40.86, заняв пятое место. В женском зачете на стометровке второй была Ирина Девятова 2:02.02, уступив омской пловчихи Марии Лушиной.

В женском зачете на дистанции 50 метров баттерфляем южноуральцам не повезло. Ирина Девятова хоть и вошла в пятерку лучших с результатом 55.28, но без медалей, а вот мужчины здесь отлились: третье место занял Дмитрий Черняев (37.34), четвертое – Сергей Шаталов, отстав от своего земляка на 57 сотых секунды (37.91).

Две медали взяли наши земляки в вольном стиле. На пятидесятиметровке нашим не повезло: Сергей Шаталов и Дмитрий Черняев взяли четвертые и пятые места (из 19 участников) соответственно. Зато на дистанции 200 метров в классе S4 у южноуральцев сразу две медали: «золото» взял Даниил Комалов (2:41.80), а «серебро» Сергей Шаталов (2:45,56). В классе S5 четвертое место отвоевал Даниил Комалов (3:38.19). В женском зачете на этой дистанции пятое место из 16 участников заплыва взяла Ирина Девятов (3:23.94).

Самой сложной дистанцией можно считать комплексное плавание, на этой дистанции спортсмены плыли 200 метров. На старт женского зачета вышли 26 спортсменок, среди которых была Ирина Девятова. В упорной борьбе спортсменка стала 10-ой, показав результат 2:54,07. Этот результат в целом можно считать не плохим, так как согласно протоколу соревнований первым на этой дистанции стал участник с результатом 2:30,54. Ещё одна

спортсменка Анна Титова на этой дистанции плыла вне зачета и показала результат 3:05,30.

А вот мужчины в комплексе заняли призовые места: в объединенном классе SM4-SM8 первое Дмитрий Черняев (2:55.33), второе Сергей Шаталов (3:09.06). При этом «золотой» спортсмен Черняев на двухсотметровке стал лучшим по очкам. Второй представитель Челябинской области был озерчанин Александр Лопаткин. Спортсмен в классе SM9-SM10 показал время 2:29.28.

По словам Саши, он выступил неплохо, попав на 10-ую строчку итоговой таблицы Чемпионата:

– О медалях говорить не приходится: в связи с восстановлением ПКР в МПК некоторые спортсмены, которые завершили свою карьеру в 2016 году, решили вернуться для подготовки к токийской паралимпиаде 2020.

Александр Лопаткин улучшил свой личный результат в различных дистанциях, в частности на дистанции 100 метров баттерфляем он показал время 1:09.69.

В вольном стиле на стометровке, спортсмен хоть и числится 21 по счёту из 34 участников, но также улучшил свой показатель (1:00.41) в сравнении с прошлым годом. Третье место на 100 метров взял Дмитрий Черняев (1:16.21)

25 сотых секунды не хватило Даниилу Камалову для того чтобы стать бронзовым призером Чемпионата России на дистанции 50 метров в брассе. Спортсмена обогнал саратовец Илья Валынкин, в результате Даниил показал время 1:01.14.

По итогам Чемпионата Челябинская область пробилась на 4-е место из 38 участвующих команд. На счету южноуральской сборной две «золотые», четыре «серебряные» и три «бронзовые» медали. Кроме того, спортсмены привезли домой 7 рекордов России.

Антон Шалимов