Ученики и педагоги школы №29 эвакуированы из-за запаха газа

Как сообщает на своей странице вконтакте Глава Озёрского городского округа Евгений Щербаков, сегодня были эвакуированы ученики и педагоги школы №29 из-за сильного запаха газа.

Причины возникновения запаха выясняются, ведь в самой школе газового оборудования нет. Как доложили Главе округа дежурный мастер «Озерскгаз» и специалисты соответствующих служб, никаких утечек на газопроводе в районе, в колодцах и трубах не обнаружено.

Дети из школы эвакуированы, родители предупреждены. Часть детей уже отправились домой, другая часть будет размещена в соседнем ДТДиМ.

Предположительная причина запаха - кровельные работы на соседнем доме Музрукова, 36. Использовали газовую горелку для разогрева битума. Работы остановлены. Но продолжаются поиски и других возможных причин.

Между тем, интервью, которое должно было состоятся в студии УКС-ТВ сегодня, перенесено на следующую неделю! Мы продолжаем собирать актуальные и острые для озерчан вопросы!