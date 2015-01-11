Андрей Кузнеченков: «Пришло время работать совместно»

В актовом зале Собрания депутатов состоялась встреча общественности, депутатов и сотрудников полиции. Главной темой встречи стала профилактика правонарушений. И, кроме того, совместная работа, которую осуществляют в этом направлении правоохранительные органы, общественность и органы местного самоуправления.

На встречу были приглашены представители депутатского корпуса, Общественной палаты, управления социальной защиты населения, руководители муниципальных учреждений и общественных организаций. На вопросы, волнующие горожан, ответили заместитель начальника управления – начальник полиции Константин Давыдов и заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по ЗАТО г. Озерск Дмитрий Осипов.

В начале разговора председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков обратил внимание на то, что в настоящее время в Озерске сложилась такая ситуация, что на территории одного избирательного округа работает несколько участковых уполномоченных, и наоборот, на территории действия одного участкового могут быть расположены несколько избирательных округов. Сейчас предлагается построить работу таким образом, чтобы депутаты и участковые взаимодействовали:

– Пришло время работать совместно. Тем более, что существует ощутимая потребность подключать активных граждан к обеспечению общественной безопасности. Инициативные горожане смогут оказать серьёзную помощь участковым в этой работе.

Аппаратом Собрания депутатов подготовлен перечень общественных организаций, и мы готовы предоставить любые контакты, чтобы адресно и оперативно задать вопрос, решить ту или иную проблему.

Заместитель начальника подразделения участковых Дмитрий Осипов рассказал депутатам и общественникам об оперативной обстановке в округе, о мерах по профилактике употребления алкогольной продукции и наркотических средств, о рейдах, которые проводятся в семьях социального риска. Также были затронуты вопросы проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию общеуголовной, экономической и наркопреступности, обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Дмитрий Осипов обратил внимание на то, что с 15 апреля по 15 мая 2019 года в округе будет проводиться профилактическое мероприятие «Ваш участковый». В ходе данного мероприятия участковые уполномоченные посетят жителей своего участка, проинформируют их о порядке приема граждан в участковых пунктах полиции, распространят среди населения визитные карточки со своими контактными данными, информационные плакаты и брошюры.

Константин Давыдов особо подчеркнул, что в работе с неблагополучными семьями сотрудникам полиции крайне необходима помощь общественности. Особенно в тех случаях, когда речь идёт о защите прав и интересов детей и подростков.

По итогам встречи были запланированы совместные обходы жилого сектора участковыми со старшими по домам в посёлках Метлино и Новогорный. На 22 апреля намечена встреча в Комплексном центре с гражданами пожилого возраста на тему профилактики мошенничества. Кроме того, по предложению председателя Собрания депутатов Андрея Кузнеченкова в этом году отчёты депутатов перед жителями по округам пройдут совместно с участковыми уполномоченными. Депутаты также примут участие в ходе проведения ежегодных плановых отчётов участковых уполномоченных.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39065/