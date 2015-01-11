Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога – об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. Он равен прожиточному минимуму и в среднем по России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, его доход окажется ниже прожиточного минимума.

В данных Росстата нет информации о количестве граждан с доходами ниже 13 тыс., но есть сведения о тех, чей заработок не превышает 13,8 тыс.: в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) их насчитывалось 15,2% по стране, то есть примерно 11 млн человек.

Опрошенные изданием эксперты называют эту меру справедливой, однако предупреждают о том, что может увеличиться доля «серых» заработков.

https://dostup1.ru/finance/Rossiyan-s-zarplatoy-nizhe-13-tys-mogut-osvobodit-ot-NDFL_115431.html