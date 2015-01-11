Новые пешеходные переходы и камеры установят на М-5

В Челябинской области реализуется план мер по безопасности и повышению качества автомобильных дорог на трассе М-5 – на 2019 год запланирована установка новых объектов.

На 1868 км трассы планируется установка временного надземного пешеходного перехода. На участке, начиная от 1590 км, пешеходный переход оснастят системой автономного освещения с датчиками движения и светофорами с табло «Ваша скорость», установят камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Также появятся шумовые полосы на подходах к пешеходным переходам и аварийно-опасным участкам. Заменят ограждения, исключающие выход пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.

На нескольких участках трассы заменят барьерное осевое и боковое ограждения. Продолжится работа по освещению трассы. В ближайшее время работы начнут в районе поселка Саргазы.

В целях безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП на М-5 установят новые камеры фиксации нарушений ПДД.

Напомним, в Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, в связи с чем возможны ограничения движения.

https://dostup1.ru/society/Novye-peshehodnye-perehody-i-kamery-ustanovyat-na-M-5_115425.html