Каждый 3-й ребенок недоволен питанием в школьных столовых в Челябинской области

Каждый третий ребенок в Челябинской области недоволен питанием в школьных столовых – таковы результаты опроса, проведенного активистами проекта «Народный контроль».

В исследовании приняли участие более 5 тыс. родителей в каждом муниципальном образовании региона. По словам координатора проекта «Народный контроль» на Южном Урале Вадима Воробья, опрос показал, что удовлетворены школьным питанием только 60% родителей, 40% респондентов высказали свою неудовлетворенность или затруднились с ответом. Примерно так же ответили и сами школьники: 66% детей еда в школе нравится, а каждый третий ею недоволен (или доволен не всегда).

Родители учащихся в большинстве своем (86%) довольно высоко оценили санитарное состояние столовых и производственных помещений, где готовится пища, недовольны только 14%.

Большинство детей утверждают, что выходят из школьных столовых сытыми, и 5,6% детей постоянно не наедаются.

«Мнения детей и врачей-диетологов здесь расходятся: специалисты считают, что калорийность школьного обеда достаточная, а вот сбалансированности явно не хватает. И основное предложение и диетологов, и родителей – добавить в рацион школьного питания фрукты, овощи, йогурты, творог», – говорит Вадим Воробей.

Ученики также назвали нелюбимые блюда в школьном меню: селедка и гороховая каша. При этом их родители против таких продуктов, как колбаса, сосиски, булки.

Следующий этап работы «народных контролеров» – вместе с родителями и депутатами провести контроль качества школьного питания в тех образовательных учреждениях, откуда поступает наибольшее количество жалоб.

https://dostup1.ru/society/Kazhdyy-3-y-rebenok-nedovolen-pitaniem-v-shkolnyh-stolovyh_115502.html