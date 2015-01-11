17 апреля — День ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

Поздравление от Начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергея Ревякина:
"Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с Днем ветерана органов внутренних дел Российской Федерации!
Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто посвятил свою жизнь нашей службе – защите граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью.
Ваш большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.
Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций.
Хочу выразить сердечную благодарность за Ваш труд, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия."
Ключевые теги: день сотрудника органов внутренних дел, Озёрск, поздравление.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать