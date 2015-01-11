Кто в Озёрске нарушал правила дорожного движения с 8 по 14 апреля?

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 8 по 14 апреля 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 13 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 192 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 8 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

16 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;

5 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе три ребенка;

9 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 3 лица по подозрению в совершении преступлений.

Из них выявлено 2 по ст.2641 УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)

На рассмотрение в суд направлено 19 материалов. По ним принято 16 решений о лишении права на управление транспортным средством, назначено 5 административных арестов.