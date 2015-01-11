«Родительский патруль» школы 36 вышел в дозор, и присоединился к Всероссийской социальной кампании «Без вас не получится!»

Наступило самое долгожданное время года - ВЕСНА! В это время у детей рассеивается внимание, теряется бдительность на дорогах, самое время напомнить ребятам об осторожности.

Заботливые родители МБОУ «СКОШ №36» еще с начала учебного года организовались в "родительский патруль". Они помогают школе с организацией безопасного движения детей по маршруту "Дом-школа-дом". Вот и в эти солнечные дни "Родительский патруль", состоящий из родителей 3-Б класса, с утра вышел в дозор, взяв под контроль два участка дорог: перекресток улиц Бажова - Космонавтов и переход через дорогу в жилой зоне перед школой. Помогал родителям в патрулировании отряд ЮИД "Фликер".

На пешеходном переходе улицы Космонавтов был остановлен велосипедист, который хотел переехать по пешеходному переходу на велосипеде, с ним дозорные провели профилактическую беседу, напомнив правила дорожного движения для велосипедистов, и объяснив опасность его поведения.

Возле школы родительский патруль напоминал водителям, подвозившим детей к началу уроков, о повышенной бдительности и осторожности вблизи школы, а также о правилах перевозки детей в автомобиле.

Сотрудники озерской Госавтоинспекции совместно с преподавателем и руководителем отряда ЮИД 36 школы Ольгой Вьюшковой рекомендуют участникам дорожного движения прививать своему ребенку «полезную привычку» всегда переходить дорогу правильно, идти пешком через дорогу с велосипедом, использовать специальную экипировку, пристегиваться ремнем безопасности в машине. «Без вас не получится» сохранить в городе жизнь и здоровье детям. Соблюдайте Правила дорожного движения – Дети отражение Вашего поведения.