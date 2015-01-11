Озерские ветераны возрасту не поддаются

По инициативе Совета ветеранов округа состоялась практическая конференция «Ветеранские первичные организации – опыт, практика, задачи». В конференции приняли участие 250 человек.

Как отметил председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, в настоящее время в структуре общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского округа действуют 43 первичных ветеранских организации, которые объединяют более 20 тысяч пенсионеров:

– Первичные организации защищают права ветеранов, ведут индивидуальную работу с пенсионерами, оказывают помощь в решении социально-бытовых вопросов. Большое внимание уделяют поддержке одиноких пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказывают помощь в подготовке документов при оформлении в Дом престарелых и инвалидов. Организуют поздравления с юбилейными датами на дому для ветеранов войны. В прошлом году активом первичных организаций было проведено обследование условий жизни более двух тысяч ветеранов.

Перед участниками конференции выступил председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, который подчеркнул важную роль ветеранов в общественной жизни округа, в решении социальных задач и патриотическом воспитании молодёжи.

Член президиума областного Совета ветеранов, председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева отметила значение конференции для дальнейшей работы «первичек», повышения их роли в жизни округа, в решении проблем ветеранов.

Начальник отдела по работе с ветеранами управления социальной защиты населения администрации Ольга Карцева отчиталась о результатах совместной работы с активом первичных организаций по обследованию условий жизни ветеранов войны, о просьбах и предложениях, с которыми пожилые люди обратились к специалистам социальной защиты.

Далее председатели первичных ветеранских организаций рассказали о своём опыте работы, поделились предложениями по улучшению работы объединений.

Председатель Совета ветеранов Южно-Уральского управления строительства Наталья Шейко рассказала о деятельности по сохранению истории орденоносного предприятия, о реализации социально-значимых проектов. Председатель Совета ветеранов по микрорайону №5 Валентина Афтахова обратила внимание на то, что успех деятельности Совета напрямую связан со взаимодействием с депутатом Собрания депутатов округа Вячеславом Захаровым, который ведёт активную работу с ветеранами, жителями микрорайона и молодежью.

Татьяна Косматова, председатель Совета ветеранов управления рабочего снабжения химкомбината «Маяк» сообщила, что на учете в их первичной организации состоит более шестисот пенсионеров. Грамотная работа через структурные подразделения позволяет постоянно поддерживать с ними связь, быть в курсе их проблем, оказывать помощь. Людмила Комарова, председатель Совета ветеранов реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк» рассказала о работе по оказанию адресной помощи пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Председатель Совета ветеранов посёлка Новогорный Лидия Чернова говорила о работе, которая проводится старшим поколением посёлка для сохранения памяти об односельчанах – защитниках Отечества.

Главный судья спартакиады «Здоровье» Алексей Корнеев отметил, что ежегодно число участников турнира растёт. Он назвал лучшие организации, самых активных спортсменов и организаторов состязаний.

Наталья Меркулова, руководитель Университета третьего возраста подчеркнула роль первичных ветеранских объединений в эффективной работе образовательного проекта.

По итогам работы конференции было принято постановление.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39101/