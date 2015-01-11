В Челябинской области практически во всех районах установился снежный покров

Практически по всей территории Челябинской области установился временный снежный покров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие сутки в большинстве районов прошел небольшой и умеренный снег – от 0,3 до 9 миллиметров. Установился временный снежный покров от 0,5 до 18 сантиметра. Ночью на отдельных участках дорог была гололедица, отложение мокрого снега на проводах, метели.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области уточнили, что снега не было только в трех районах области: Кизильском, Брединском и Нагайбакском.

На уборку региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах было отправлено 86 единиц техники, в том числе 5 «Урал-Тройка», 37 комбинированных дорожных машин (КДМ), 24 навесных снегоочистителя и 20 автогрейдеров.

Ситуация на дорогах находится под контролем. ДТП по вине автодорог не происходило, жалобы со стороны ГИБДД отсутствуют, заверили в миндортрансе.

Все автомобильные дороги регионального значения в Челябинской области находятся в проезжем состоянии.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-chelyabinskoy-oblasti-prakticheski-vo-vseh-rayonah-ustanovilsya-snezhnyy