Водителям больше не надо возить с собой полис ОСАГО – достаточно знать его номер

Страхование ОСАГО упростили, сообщает сайт Государственной Думы РФ. Соответствующие поправки приняты в третьем, окончательном чтении. По мнению законотворцев, инициатива носит комплексный характер и позволит облегчить жизнь водителям.

В частности, закон уравнивает в правах бумажные и электронные страховые полисы — каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности документа. Предполагается, что нововведение упростит автомобилистам жизнь, так как не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. Кроме того, электронный полис ОСАГО – это и защита от «липовых» страховщиков.

Также в соответствии с нововведениями сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в РФ на своих автомобилях иностранцев. Дело в том, что взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно. Новая норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми упрощенный порядок пересечения границы. Еще одна новация касается пешеходов — меняются правила компенсации страховыми компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые пострадали в ДТП, спровоцированных пешеходами. Теперь предъявлять требования к пешеходам можно будет только в том случае, если пешеход, ставший виновником аварии, не пострадал.

«Сегодня поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов на требования страховых компаний компенсировать им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека, требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

https://www.cheltv.ru/voditelyam-bolshe-ne-nado-vozit-s-soboj-polis-osago-dostatochno-znat-ego-nomer/