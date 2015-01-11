«Волшебство звука» как начало долгосрочного сотрудничества

16 и 17 апреля в Детской музыкальной школе №1 состоялись прослушивания в рамках V Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука». Для нашего города этот проект уже стал «родным»: он проходит в четвертый раз, с каждым годом привлекая всё больше новых участников.

В этом году в прослушиваниях приняли участие 88 номинантов (более 200 человек).

Выступления юных музыкантов оценивало взыскательное жюри, в состав которого вошли уже полюбившиеся озерской публике музыканты – лауреаты Международных конкурсов Дмитрий Онищенко (фортепиано), Мария Смердова (фортепиано), Иван Иванов (скрипка), Иосиф Пуриц (баян).

Окончился двухдневный марафон настоящим праздником музыки – концертом членов жюри конкурса. Большой зал Детской музыкальной школы №1 ликовал, взрываясь аплодисментами и криками «Браво!» под впечатлением от блестящего выступления наших гостей.

Наш город связан с «Волшебством звука» не только фестивалем. В конце конкурсного сезона Озерск встречает у себя Всероссийскую летнюю творческую школу, собирающую в городе юных музыкантов со всей страны – от Камчатки до Краснодарского края. Этот проект стал возможным благодаря поддержке ФГУП «ПО «Маяк» и тесному творческому взаимодействию Благотворительного фонда поддержки одаренных детей «Волшебство звука» и Детской музыкальной школы №1.

18 апреля 2019 года между БФ «Волшебство звука» в лице Президента фонда Марии Смердовой и Детской музыкальной школой №1 в лице директора Ларисы Кузнеченковой состоялось подписание важного документа - Соглашения о сотрудничестве. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, направленного на содействие и развитие деятельности в сфере музыкального образования, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности.

Организаторы фестиваля-конкурса верят, что наш музыкальный округ ждут новые интересные проекты!

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39119/