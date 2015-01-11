Директор санатория на Южном Урале выплатил 3,4 млн рублей долга по зарплате

В Челябинской области прекращено уголовное дело в отношении руководителя санатория «Сунгуль», обвинявшегося в невыплате зарплаты работникам, – в ходе расследования он погасил задолженность в 3,4 млн рублей.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемый не платил заработную плату 81 сотруднику предприятия. Просроченная и текущая задолженности перед ними составили 3,4 млн рублей.+

Директор компании в полном объеме погасил задолженность и впервые совершил преступление средней тяжести, поэтому следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому штрафа.

Суд прекратил уголовное дело, руководитель оштрафован на 30 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Direktor-sanatoriya-na-Yuzhnom-Urale-vyplatil-bolee-3-mln-rubley-dolga-po-zarplate_115595.html