В Челябинске стартует первый федеральный экологический форум

Первый федеральный экологический форум в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» стартует в Челябинске.
В форуме примут участие региональные координаторы партпрпоекта, представители депутатского корпуса, волонтерских движений, общественники, экологи. Планируется участие министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, его первого зама, представителей минпромторга РФ, миэнергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства водных ресурсов, Роспотребнадзора РФ, депутатов Госдумы и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Предусмотрены три дискуссионные площадки: «Эффективная система обращения с отходами», «Снижение загрязнения воздуха в индустриальных центрах — баланс интересов экологии и экономики» и «Экологическое воспитание и эковолонтерство». ПО завершении работы площадок состоится пленарное заседание.
В рамках обсуждения качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов затронут вопросы, связанные с исполнением указа Президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, испытывающих наиболее сильное негативное влияние на окружающую среду, реализация закона о наилучших доступных технологиях, в том числе, установке счетчиков на трубы предприятий-загрязнителей, которые должны фиксировать порядка 60% выбросов в атмосферу и воду.
Планируется обсудить вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтерства.
http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/zavtra-v-chelyabinske-startuet-pervyy-federalnyy-ekologicheskiy-forum
Ключевые теги: экология, форум, указ Президента, Челябинск.
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