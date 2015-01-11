ГИБДД планирует увеличить количество вопросов на экзамене

Госавтоинспекция планирует в конце 2019 года увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав – в 2020 году каждому вопросу будет присваиваться определенное количество баллов.

«Прорабатывается вопрос увеличения количества задач и изменения порядка оценки результатов экзамена. Каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи. Каким будет порядок приема теоретического экзамена – вопрос в проработке. Предположительно, в билете будет большее количество задач – например, 50, а количество баллов в них – 75, экзамен будет считаться сданным при количестве баллов, например, 65», – цитирует ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

В случае неправильного ответа на некоторые вопросы экзамен может быть прекращен, но таких задач будет немного. Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается включить в теоретическую часть экзаменов вопросы по вождению в экстренных ситуациях.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-planiruet-uvelichit-kolichestvo-voprosov-na-ekzamene_115667.html