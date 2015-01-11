В Челябинской области зарегистрировано около 900 кандидатов на предварительное голосование

В Челябинской области уже 864 человека подали заявки на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы 8 сентября.

Напомним, в рамках предварительного голосования в Челябинской области будет распределяться 487 мандатов. Праймериз пройдет по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек, по ней будет распределено 211 мандатов. Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек, здесь предусмотрено 276 мандатов. Единый день предварительного голосования по первой модели пройдет 26 мая.

Для участия в предварительном голосовании по первой модели уже подали заявки 295 кандидатов. Большинство заявок поступило в районы Челябинска. Так, в Металлургическом районе уже зарегистрировано 50 заявок, в Калининском районе – 47 заявок, в Советском районе - 44 заявки в Центральном районе – 31 заявка, в Тракторозаводском районе – 25 заявок, в Ленинском районе – 11 заявок.

На участие в ПГ уже заявились опытные политики – депутаты Челябинской городской думы Александр Галкин, Сергей Овчинников, Дмитрий Холод, депутат Законодательного Собрания Николай Янов, секретарь Центрального местного отделения Партии, проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт, исполнительные секретари местных отделений Алексей Четвернин, Евгений Комиссаров и другие.

В предварительном голосовании принимают участие и молодые политики. Всего зарегистрировано на ПГ 117 заявок от молодых людей в возрасте до 35 лет, среди них есть и студенты челябинских вузов, участники кадрового проекта Партии «ПолитСтартап». На сегодняшний день в «ПолитСТартапе» принимают участие 184 молодых южноуральца.

На участие в предварительном голосовании по второй модели уже подано 569 заявок. Больше всего кандидатов зарегистрировано в Сосновском районе – 309 человек, Саткинском районе – 105 человек, Карталинском и Кизильском районах – по 44 человека.

В каждом из районов сформирован список модераторов, уже проводятся первые дебаты. Заявки на участие в предварительном голосовании будут приниматься до 30 апреля.

http://uralpress.ru/news/politika/v-chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovano-okolo-900-kandidatov-na-predvaritelnoe