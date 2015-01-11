Внимание! Клещи атакуют!

По состоянию на 22 апреля 2019 в Озерском городском округе зарегистрировано двое пострадавших от укусов клещей.

Лучшая защита от клещей – это правильная одежда, репелленты и вакцинация.

1. Собираясь в лес (на садовый участок) необходимо одеваться соответствующим образом. Одежда желательнее однотонная (светлых тонов), на которой клещи будут более заметны. Брюки должны быть заправлены в высокие носки или гольфы, а затем в сапоги. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки не должны иметь застёжки или иметь застёжку «молния», под которую не может заползти клещ. На голове предпочтительнее шлем-капюшон, плотно пришитый к рубашке, в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под шапку или косынку.

2. Одежду перед одеванием следует обработать веществами, отпугивающими клещей (репеллентами). Особенно тщательно обработать обувь, края штанин и рукавов, воротники. Следует помнить, что дождь, жара и пот сокращают время действия защитного средства, поэтому не забывайте наносить препарат по истечении указанного на упаковке времени. Детские репелленты применяются у детей старше 3 лет.

3. В лесу (на садовом участке) необходимо проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в час для обнаружения прицепившихся клещей.

4. После возвращения из леса необходимо снять одежду, вывернуть и внимательно её просмотреть. Тщательно осмотреть тело на предмет присосавшихся клещей.

5. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

6. Обязательно осмотрите домашних животных после прогулки.