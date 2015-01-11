Жители Челябинской области напишут диктант Победы

В Челябинской области седьмого мая пройдет всероссийский исторический диктант. Каждый желающий сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

кция «Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной и повышения исторической грамотности.

«В Челябинской области в каждом муниципальном образовании будет организовано по одной площадке для проведения диктанта», - рассказала исполняющая обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, участникам будет предложено в течение 45-ти минут ответить на 20 вопросов, посвященных датам, событиям, героям войны и Дню Победы.

Ответы будут вноситься в специальный бланк, которому присвоят индивидуальный идентификационный номер. Данный номер также проставят на информационном листе, который останется у участника после завершения диктанта. Это позволит найти свои результаты на сайте диктантпобеды.рф и подтвердить участие.

Победители всероссийской акции будут определены 12-го июня.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-napishut-diktant-pobedy