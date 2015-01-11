В Челябинской области может измениться размер тарифа на вывоз ТКО

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что на Южном Урале возможно изменение в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами.

Мусорные проблемы в регионе стоят очень остро. Свалка в Челябинске будет рекультивирована в сжатые сроки, через два года на ее месте появится холм, на котором будет расти трава. Однако сейчас у меня есть вопросы по работе с ТКО. Со временем мы можем изменить действующий порядок, изменив территориальную схему, по которой поделена область, — заявил Текслер.

Для изучения проблем с мусором врио губернатора посетил свалки и полигоны, а также предприятия, занимающиеся переработкой отходов. В случае изменения действующей схемы повысится качество услуг и может снизиться тарифа на вывоз ТКО.

https://bfm74.ru/kachestvo-zhizni/v-chelyabinskoy-oblasti-mozhet-izmenitsya-razmer-tarifa-na-vyvoz-tko/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop