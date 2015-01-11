Уборку улично-дорожной сети планируется завершить к 30 апреля

К работам по весенней уборке улично-дорожной сети работники МП «УАТ» приступили с 10 апреля. За это время было вывезено порядка 120 тонн песочно-щебёночной смеси, накопившейся за зиму. Уборка была проведена на пр. Победы, ул. Октябрьской, пр. К. Маркса, ул. Дзержинского и ул. Монтажников.

В настоящее время уборочные работы продолжаются на пр. Ленина. Кроме того, на проезжей части пр. Ленина был выполнен "ямочный" ремонт холодным асфальтом. Также ремонт холодным асфальтом был сделан на ул. Кыштымской и на Озерском шоссе. В настоящее время работы ведутся на ул. Промышленной, в ближайшее время будет выполнен ремонт на б. Гайдара, ул. Иртяшской и ул. Советской.

После уборки центральных улиц техника и бригада дворников будут работать в старой части города, в частности, на улицах: Свердлова, Советская, Строительная, Чапаева, Пушкина, Лермонтова, Менделеева. На ДОКе в ближайшее время уборка улично-дорожной сети будет проводиться на б. Гайдара, ул. Горная, ул. Зелёная и ул.Песочная.

– К сожалению, бригада дворников укомплектована только наполовину, – отметил Анатолий Безмен, начальник цеха санитарной очистки МП «УАТ». – По штатному расписанию должно быть 50 человек, но работают в настоящее время всего 20. Без дорожных рабочих проводить уборку сложно.

Ежедневно на линию выходят три тротуароуборщика, две поливочные машины, одна подметально-уборочная машина «Магистраль», два самосвала и два малых погрузчика. Завершить уборочные работы на основных улицах Озерска планируется к 30 апреля.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39194/