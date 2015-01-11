Полмиллиона южноуральцев живут за чертой бедности

В Челябинской области к 2024 году планируют коренным образом изменить число южноуральцев, живущих за чертой бедности.

В данный момент за чертой бедности живут 500 тыс. южноуральцев. Их ежемесячный доход не превышает величину прожиточного минимума — 9 тыс. 330 рублей. К 2024-му минэкономразвития региона планирует коренным образом изменить ситуацию, заявила и. о. первого замруководителя ведомства Наталья Лугачева. Так, за пять лет реальная зарплата в регионе должна увеличиться в полтора раза, а доходы от предпринимательской деятельности — в два, сообщили в пресс-службе Общественной палаты области.

По мнению директора челябинского филиала Президентской академии Сергея Зырянова, к 2024 году кардинально изменить число южноуральцев, живущих за чертой бедности, вряд ли получится.

«Полмиллиона составляет 1/7 часть населения области — это большой процент. Частично проблему к 2024 году решить можно, но кардинально — вряд ли удастся. Что такое кардинально? В моем представлении кардинально — это когда больше, чем на половину будет уменьшено количество людей, живущих за чертой бедности. Такой показатель мы вряд ли достигнем к 2024 году», — считает Сергей Зырянов.

По словам Сергея Зырянова, для улучшения ситуации необходимо увеличить производительность труда, обеспечить людей более высокооплачиваемой работой и диверсифицировать экономику области. Он добавил, что есть регионы, в которых больший процент жителей находится за чертой бедности. Например, республика Тыва, где уровень бедности населения составляет 41,5%.

http://echochel.ru/news/2019/04/24/79618/