В ПФР рассказали о выплате пенсий в праздничные майские дни

Для обеспечения своевременной выплаты пенсий и других социальных выплат за предстоящие праздничные и выходные дни мая пенсии жителям Челябинской области начислят уже в апреле.

Организации почтовой связи начнут доставку пенсий и других выплат раньше графика, со 2 мая: за 4, 5 мая – 2 и 4 числа; за 9 мая – 6, 7 и 8; за 12 мая – 10 и 11; в остальные дни – в соответствии с графиком выплаты.

Альтернативные организации доставки, обслуживающие Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска, в мае 2019 года начнут доставку пенсий с 4 числа согласно графикам выплаты. Пенсионеры, получающие выплаты через банки, в мае получат пенсии в соответствии с графиком.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Дополнительную информацию можно узнать на сайте регионального отделения Пенсионного фонда.

https://dostup1.ru/finance/V-PFR-rasskazali-o-vyplate-pensiy-v-prazdnichnye-mayskie-dni_115797.html