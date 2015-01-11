Ко Дню Победы телеграммы и звонки для южноуральских ветеранов станут бесплатными

Участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно звонить родственникам в другие города и страны.
В честь Дня Победы ветеранам предоставят 100 минут на звонки в города России и страны ближнего зарубежья в конце апреля и начале мая. Акцию проводит компания «Ростелеком». Звонки можно будет совершать в госпиталях, домах ветеранов, а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Кроме того, участники войны смогут бесплатно отправлять телеграммы с 25 апреля по 10 мая, сообщили в пресс-службе компании.
http://echochel.ru/news/2019/04/24/79604/
Ключевые теги: ветераны, ВОВ, День победы.
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