Мокрый снег и похолодание до –5 придут на Южный Урал

В пятницу, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, – в отдельных районах ночью столбики термометров опустятся до минус пяти градусов.

На юге области ночью ожидается до плюс трех градусов, в остальных территориях столбики термометров опустятся до нуля. Днем потеплеет до плюс 7-12 градусов, на севере ожидается до плюс четырех. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 13 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, 26-28 апреля в крайних южных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных лесными пожарами, увеличение площади природных пожаров и их переход на населенные пункты.

https://dostup1.ru/society/Mokryy-sneg-i-poholodanie-do-5-pridut-na-Yuzhnyy-Ural_115835.html