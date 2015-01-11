В областной ФНС рассказали, какие теплицы облагаются налогом

Областная налоговая служба разъяснила, за какие хозпостройки нужно платить налоги.

По данным налоговой, стандартные теплицы налогом не облагаются. Платить нужно только за зарегистрированные в Росреестре постройки, площадь которых превышает 50 квадратных метров, заявила начальник отдела налогообложения имущества областной ФНС Татьяна Полохина.

«Налогом на имущество облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре налогоплательщиков или были предоставлены в налоговый орган БТИ. Не регистрируют в Росреестре обычно теплицы. Для того, чтобы в Едином государственном реестре хозпостройка была зарегистрирована, она должна отвечать признакам недвижимого имущества, то есть должна быть прочно связана с землей и ее перемещение невозможно без нанесения ущерба. Теплицы, насколько я понимаю, в Росреестр у нас никто не ходит и не регистрирует, поэтому налогом они не облагаются», — прокомментировала «Челябинскому эху» Татьяна Полохина.

Если сооружение стоит на капитальном фундаменте и его площадь превышает 50 квадратных метров, оно считается недвижимым имуществом. В таком случае владелец должен платить налог. В число хозяйственных построек, которые могут облагаться налогом, также входят летние кухни, бани и сараи.

http://echochel.ru/news/2019/04/25/79652/