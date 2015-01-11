Афиша на этот весенний уикенд!

Весна мечется: от промозглого ветра и мокрого снега, до горячего солнца и тепла!

Берите с собой и зонт, шарф и шапку на всякий случай и отправляйтесь получать впечатления! Афиша вашему вниманию!

Озёрск

Все выходные

В ТЦ "Родной" Вы сможете не только увидеть, но еще и погладить, покормить, сфотографировать самых забавных животных! Непоседливых енотов, пушистых белочек, веселых обезьянок, красавца павлина, лебедей и множество других зверюшек!

В шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Первенство АНО «АТОМ-СПОРТ» по шахматам, в котором, помимо приезжих команд, примет участие и Озерская. Приглашаем желающих посетить данное мероприятие. Начало в 10-00.

27 апреля

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Дорожная азбука". Инструкция по безопасности для детей от 5 лет (большой зал).

16-00 ДК "Строитель"

11-й фестиваль восточного танца «Караван с Востока» с участием исполнителей из городов Челябинск, Снежинск, Кыштым, Озерск.

17-00 ДК "Маяк"

Концерт «Лучше не бывает!» Образцового коллектива ансамбля народного танца «Каблучок» и Заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области ансамбля народного танца «Зарево» под руководством балетмейстеров Яны и Владимира Садилкиных.

17-30 ДК им.А.С.Пушкина п.Татыш

Мы уже приготовили для вас "Необычное путешествие на воздушном шаре"! Нас ждут сказочные герои, веселые игры, загадки и приключения.







18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+). Сергей Носов. Режиссер – Николай Николенко.

28 апреля

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Теремок". Сказка про добрых соседей (5-6 лет (большой зал)

16-00 кт Октябрь

Показ документального фильма "Отрада и утешение" об истории создания списка иконы Божией матери на святой горе Афон. Вход свободный.

16-00 ДК "Маяк"

В концертном зале Дворца культуры «Маяк» пройдет Гранд-концерт «На высокой ноте». В этот вечер свое 45-летие будет отмечать Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области академический мужской хор.Хормейстер –Ю.О. Некрасова, концертмейстер – Г.С. Смирнова. Основатель коллектива заслуженный работник культуры РФ И.С. Брюханова.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

По многочисленным просьбам в это воскресенье, 28 апреля пройдет спектакль "Яма" по мотивам А.Куприна.

Бабий message (18+)

Челябинск

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комплекс «Манеж» УралГУФК

В Челябинске стартовала спортивная выставка CHELFIT

Посетителей ждут показательные выступления, соревнования, конкурсы, мастер-классы от участников!

Показательные выступления по джиу-джитсу, бодибилдингу, пауэрлифтингу, рукопашному бою, воркауту, зумбе и шоу на пилоне.

27 апреля

18-00 Концертный зал им. Прокофьева

Европейские звёзды. Навстречу международному дню джаза!

28 апреля

15 и 18-00 дс "Юность"

Космическое "Мега-шоу"! Это будет грандиозно: полтора часа музыки, огромное количество артистов, шикарные спецэффекты и острейший сюжет!

Екатеринбург

27 апреля

19-00 Театр эстрады

Концерт «Музыка из Аниме и компьютерных игр»! Любимые саундтреки в исполнении симфонического оркестра — неожиданное и прекрасное сочетание! Япония — страна, где музыка для анимационного кино, сериалов и компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: её пишут выдающиеся композиторы и исполняют лучшие музыканты.

28 апреля

С 10 до 22-00 "Салют"

Образовательный музыкальный форум «PRO MUSIC 2019».

12 звездных эксперта

32 часа непрерывного контента

3 комфортных кинозала

Вкусные кофе-брейки от партнеров мероприятия

Фото и видео отчеты после мероприятия

Уникальный нетворкинг на протяжении всего дня.

С 12 до 17-00 Парк Маяковского

Праздник «Пасхальные выходные»!

Александра Лебедева