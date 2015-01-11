Основные требования ношения охотничьего оружия в сезон охоты

В связи с открытием сезона охоты, в целях усиления контроля за оборотом оружия сотрудники полиции и представители Росгвардии по Челябинской области проверяют правила транспортировки, хранения и ношения охотничьего оружия и боеприпасов.

По общим правилам, весенняя охота осуществляется только на водоплавающую и боровую дичь. В Северных районах Челябинской области охота начнется с четвертой субботы апреля, а именно - 27 апреля. Лицам, собирающимся на охоту, необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, документ удостоверяющий личность, а также путевку на добычу объектов животного мира.

Напоминаем, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.

Необходимо отметить, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения запрещено, нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Не стоит забывать о том, что оружие является объектом повышенной опасности. В первую очередь необходимо помнить об уголовной и административной ответственности за нарушения, связанные с оборотом оружия. Особое внимание этому вопросу уделяется не случайно. Одна из задач полиции - это профилактика и пресечение преступлений с применением оружия, так как они создают повышенную опасность, угрозу жизни и здоровью граждан.