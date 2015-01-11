В Челябинской области похолодает еще больше

Погода в ближайшие сутки теплом не порадует, зато снега больше не ожидается – в последний день апреля в Челябинской области будет облачно, но без существенных осадков.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на вторник, 30 апреля, температура на Южном Урале будет колебаться от минус 3 до 8 градусов, на севере до минус 13. Днем потеплеет: 2-7 градусов со знаком «плюс». Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

В праздничную среду, 1 мая, днем вернутся весенние температуры: 6-11 градусов тепла, в южноуральской столице – до +10.

Напомним, в ночь на 29 апреля Южный Урал замело. Ухудшение погоды прогнозировалось. Уже вечером в воскресенье ветер усилился до 25 м/с, местами и более, ночью пошел дождь, постепенно почти повсеместно перешедший в снег. Утром наблюдались сильное отложение мокрого снега на провода, метели, на дорогах – гололедица.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-esche-bolshe_115937.html