В Челябинской области похолодает еще больше

Погода в ближайшие сутки теплом не порадует, зато снега больше не ожидается – в последний день апреля в Челябинской области будет облачно, но без существенных осадков.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на вторник, 30 апреля, температура на Южном Урале будет колебаться от минус 3 до 8 градусов, на севере до минус 13. Днем потеплеет: 2-7 градусов со знаком «плюс». Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.
В праздничную среду, 1 мая, днем вернутся весенние температуры: 6-11 градусов тепла, в южноуральской столице – до +10.
Напомним, в ночь на 29 апреля Южный Урал замело. Ухудшение погоды прогнозировалось. Уже вечером в воскресенье ветер усилился до 25 м/с, местами и более, ночью пошел дождь, постепенно почти повсеместно перешедший в снег. Утром наблюдались сильное отложение мокрого снега на провода, метели, на дорогах – гололедица.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-esche-bolshe_115937.html
Ключевые теги: похолодание, снег, Челябинская область, весна.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать