Четыре совета, как справиться с «математической тревожностью» перед ЕГЭ

Самый трудный экзамен для большинства школьников - математика. Не важно, ГИА это в 9-м классе, Всероссийская проверочная работа в 6-м или ЕГЭ в 11-м. Удивительно, но "математическая тревожность" - научный термин.

За границей исследования на эту тему идут давно. Некоторые зарубежные исследователи даже говорят не о тревожности, а о самой настоящей "математической фобии". Есть данные, что две трети взрослых американцев ненавидят математику. Среди россиян таких гораздо меньше, все-таки традиционно у нас сильно математическое образование, и сегодня школа старается удержать эти позиции.

Ученые Московского психолого-педагогического университета рассказали, из чего складывается математическая тревожность. "Это страх оценки, тревога при изучении математики, страх перед решением задач, страх перед учителем математики", - подчеркнул профессор МГППУ Виктор Гуружапов. Ученые считают, что математическая тревожность формируется к 4-5 классу. Пик - 9-10-й класс.

Четыре совета, как перестать волноваться перед ЕГЭ по математике и сдать его на нормальные баллы.

Не торопитесь поскорее выполнить работу на экзамене. Помните, тесты и задания в условиях ограниченного времени повышают тревожность. В крайнем случае, скажите себе: буду делать работу столько времени, сколько мне требуется. Это лучше, чем в панике и холодном поту допускать ошибки в каждом задании.

Помните о существовании так называемого "эффекта избегания математических задач". Если вам уже все равно, как и что вы пишете в ответе, лишь бы поскорее все это закончилось, налицо "эффект". Отложите эту задачу, постарайтесь успокоиться и возьмитесь за другую.

Вы не можете справиться с волнением, а надо выполнить 20-30 заданий? Начните с тех, которые требуют рассуждения, где педагоги могут оценить не только однозначный ответ, но и ход решения. Имейте в виду: задания, которые требуют лишь однозначного ответа, вызывают у учеников большую тревогу.

Постарайтесь научиться приемам самоконтроля. Делайте перед экзаменом заметки, зарисовки, проговаривайте свои чувства, дайте себе право на ошибку - и вы ее, скорее всего, не допустите.

https://rg.ru/2019/04/29/chetyre-soveta-kak-spravitsia-s-matematicheskoj-trevozhnostiu-pered-ege.html